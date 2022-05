Microsoft heeft een nieuwe versie van PowerToys uitgebracht. De PowerToys zijn een verzameling kleine programma's voor powerusers. Er waren PowerToys voor Windows 95 en Windows XP en niet zo lang geleden is Microsoft ook begonnen met de ontwikkeling van een versie voor Windows 10. Op dit moment zijn er nog maar een beperkt aantal programma's in de verzameling, waaronder FancyZones, Windows key shortcut guide, PowerRename, PowerToys Run en Keyboard Manager. De video conference utility, die wel in de testversies aanwezig was, zit nog niet in deze release, maar zal naar verwachting zijn opwachting maken in versie 0.25. De release notes voor deze uitgave kunnen hieronder worden gevonden.

This is patch release to fix a few items for 0.23 we deemed important for stability. PowerToys Run, FancyZones, Keyboard manager are the utilities that have fixes below. Our next major planned release is 0.25 at the end of October 2020.

For the build of PowerToys that includes Video conference mute utility, we found a last bug that affects Win + N muting we'll be shifting out to next week.