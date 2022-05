Versie 1.3.3 van Mumble is uitgekomen. Mumble is een opensource- en crossplatform-voip-programma. Clients zijn beschikbaar voor Windows, macOS , Linux en iOS. De communicatie vindt altijd over een versleutelde verbinding plaats en kent een lage latency. Wordt het binnen spellen gebruikt, dan kan aan de hand van een overlay worden getoond wie er spreekt en bovendien is het programma in staat om de positie van die ander te herkennen en het geluid zo weer te geven dat je kunt horen waar die speler zich bevindt. De veranderingen en verbeteringen die in deze uitgave zijn doorgevoerd zijn hieronder voor je op een rijtje gezet.

Client Fixed: Chatbox invisble (zero height) (#4388)

Fixed: Handling of invalid packet sizes (#4394)

Fixed: Race-condition leading to loss of shortcuts (#4430)

Fixed: Link in About dialog is now clickable again (#4454)

Fixed: Sizing issues in ACL-Editor (#4455)

Improved: PulseAudio now always samples at 48 kHz (#4449) Server Fixed: Crash due to problems when using PostgreSQL (#4370)

Fixed: Handling of invalid package sizes (#4392) Known issues Overlay blocked by BattleEye. A request to whitelist it has been made.

Overlay blocked by CS:GO Trusted Mode. Warning The static server binary for Linux is using an outdated version of OpenSSL - see here for details. This warning only applies to the package released by us named murmur-static_x86 . It does not apply to our Ubuntu PPA releases or other maintained packages.