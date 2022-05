Versie 20.09 van MediaInfo is uitgekomen. Dit programma is bedoeld om meer te weten te komen over de eigenschappen van audio- en videobestanden. Het programma geeft uitgebreide informatie over de tags, gebruikte codecs en containers. MediaInfo is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, en kan met een grafische gebruikersinterface of via de commandline worden gebruikt. Het programma is geheel naar eigen smaak aan te passen en ook in het Nederlands te gebruiken. Verder zijn er uitgebreide mogelijkheden om de verzamelde informatie te exporteren. Kies bij het downloaden voor 'without installer', want de Windows-installatiebestanden bevatten adware. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New: Dolby ED2: full featured support (presentations, presentation targets, beds, objects)

MKV: support of Dolby Vision metadata

MXF: detection of Dolby E hidden in PCM tracks having more than 2 channels

WAV: detection of Dolby E hidden in PCM tracks having more than 2 channels

CineForm: display of color space (including Bayer), bit depth Fixed: WAV: more precise sample count

SMPTE ST 337: catch of streams starting later than usual (probing increased from 4 to 16 PCM "frames")

PNG: detection of additional alpha plane in color space

MXF: detection of additional alpha plane in color space

AVI: detection of additional alpha plane in color space

MPEG Audio: was wrongly flagging Xing info tag as CBR

VorbisTag: does not skip DISCID

Miscellaneous bug/crash fixes