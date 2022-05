De Mozilla Foundation heeft versie 78.3.2 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts, een spamfilter, spellingscontrole en een aanpasbaar uiterlijk. In versie 78 treffen we onder meer een donkere modus aan en zijn ook andere onderdelen van de interface, zoals de iconen en het scherm voor het opstellen van een e-mail, onder handen genomen. Verder is de kalender-add-on Lightning nu standaard onderdeel van het programma, is er een nieuwe wizard voor het eerste gebruik en worden alleen nog MailExtensions-add-ons ondersteund. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes Thunderbird will no longer automatically install updates when Preferences tab is opened Fixes OpenPGP: Improved support for encrypting with subkeys

OpenPGP: Encrypted messages with international characters were sometimes displayed incorrectly

Single-click deletion of recipient pills with middle mouse button restored

Searching an address book list did not display results

Windows installer was unreadable with Windows in high contrast mode

Dark mode, high contrast, and Windows theming fixes Known Issues Message list is not focused at startup