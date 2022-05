Versie 5.9.1.4 van 7+ Taskbar Tweaker is uitgekomen, een versie die als bèta wordt aangeboden. Met dit programma kan de taakbalk van Windows 7 en hoger worden aangepast. Zo kan worden aangegeven welke programma's wel of niet worden gegroepeerd, kan de volgorde van items worden aangepast en kunnen verschillende schermen tegelijk geminimaliseerd of gesloten worden. Om deze bèta te kunnen gebruiken moet je wel ooit een keer een donatie aan de auteur hebben gedaan. In deze uitgave is ondersteuning toegevoegd voor de nieuwste Windows 10 Insider Preview-build. De changelog voor de hele 5.9.1-bètaserie ziet er als volgt uit:

Changes in version 5.9.1.4 bèta: Experimental support for Windows 10 Dev Channel, based on build 20226. Changes in version 5.9.1.3 bèta: Improved support for UWP apps, now settings such as grouping are applied immediately, no need to restart the apps.

Fixed: if more than one instance of the same UWP app was open, and if grouping was disabled with labels hidden, only the first instance had a visible icon. Changes in version 5.9.1.2 bèta: Experimental support for Windows 10 Dev Channel, based on build 20211. Changes in version 5.9.1.1 bèta: Changed default installation folder to %LocalAppData%\Programs.

If dark system theme is used, don't use a custom background to keep the text readable.

Experimental support for Windows 10 version 20H2, based on build 19042.

Experimental support for Windows 10 Dev Channel, based on build 20161.