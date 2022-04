Versie 7.0.28 van Postbox is uitgekomen en wegens een foutje staat 7.0.29 ook alweer klaar. Postbox is een e-mailclient voor Windows en macOS, die zijn oorsprong heeft in Mozilla's Thunderbird. Het heeft uitgebreide mogelijkheden, zoals een gemeenschappelijke inbox voor verschillende e-mailaccounts, quick reply, signatures en het openen van mails in tabs. Daarnaast heeft het een uitgebreide contactmanager en veel zoekmogelijkheden. Vanaf versie 7.0 kan er naast de levenslange licentie ook een jaarlijks abonnement worden afgenomen. Sinds versie 7.0.27 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Postbox 7.0.29 Hotfix to address a localization issue on Windows Changes in Postbox 7.0.28: Added Minimize to Tray feature for Windows 8 and Windows 10 users

Added ability to select all folders in the Subscribe and Offline folder selection panels

Added ability to preserve print preferences

Improved context-click feedback during folder selection