Versie 5.1.2 van Pi-hole is verschenen. Pi-hole is een advertising-aware dns- en webserver bedoeld om te draaien op een Raspberry Pi in het netwerk. Als op de router naar Pi-hole wordt verwezen voor dns-afhandelingen, zullen alle apparaten binnen het netwerk er automatisch gebruik van maken zonder dat er instellingen moeten worden aangepast. Vervolgens worden advertenties niet meer opgehaald, waardoor pagina's sneller laden. In potentie kan er ook malware mee buiten de deur worden gehouden. Voor meer informatie verwijzen we jullie door naar de uitleg en video's op deze pagina, of deze handleiding van tweaker jpgview. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Pi-hole Core v5.1.2 Allow port number on IPV6 validator 643d2c0 (@PromoFaux)

(@PromoFaux) Fix for gravity cronjob #3599 (@DL6ER)

Wrap OS Check function in gate and add ns1 resolver for dig #3596 (@PromoFaux)

Add OS and version to output if unsupported OS is detected #3597 (@yubiuser)

Report and exit if dig supportedOS returns nothing #3620 (@yubiuser)