Versie 15.8 van TeamViewer is verschenen. Met dit programma kunnen andere computers via een veilige vpn-verbinding op afstand worden beheerd. Die verbinding loopt via de servers van TeamViewer, dus er hoeven geen instellingen op de router aangepast te worden om het allemaal te laten werken. TeamViewer is gratis voor niet-commercieel gebruik en wordt ontwikkeld voor Windows, Linux, macOS, iOS en Android. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen toegevoegd:

Improvements Black Screen improvement: The black screen feature now shows an image with the TeamViewer logo on the remote machine.

Licensed customers can now opt-out of in-product marketing messages. Important in-product messages like EULA updates will still be received.

Improvement in URI handling relating to CVE 2020-13699. Bug Fixes Fixed a bug for TeamViewer Printing which sometimes caused an error during printer driver installation with a result code 80070490.

Fixed a bug for File Transfer which navigated to an incorrect folder when typing "C:" into the path field in the File Transfer window.