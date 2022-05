Versie 7.0.21 van Postbox is uitgekomen, versie 7.0.20 was een interne release. Postbox is een e-mailclient voor Windows en macOS, die zijn oorsprong heeft in Mozilla's Thunderbird. Het heeft uitgebreide mogelijkheden, zoals een gemeenschappelijke inbox voor verschillende e-mailaccounts, quick reply, signatures en het openen van mails in tabs. Daarnaast heeft het een uitgebreide contactmanager en veel zoekmogelijkheden. Vanaf versie 7.0 kan er naast de levenslange licentie ook een jaarlijks abonnement worden afgenomen. Sinds versie 7.0.19 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in Postbox 7.0.21: Exiting from a search or Focus Pane filter will now preserve the selector for previously selected messages

If the message list is sorted by date ascending, exiting from a search will now jump to the bottom of the message list

Turning off the preference for quoting the original message will now turn off Summarize mode

Added more services to the Anti-Tracking database