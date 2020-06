VMware heeft versie 15.5.6 van zijn virtualisatiesoftware Workstation Pro uitgebracht. Met dit programma is het mogelijk om een of meer virtuele computers aan te maken, waarop een groot aantal verschillende besturingssystemen kan worden geïnstalleerd. Op die manier kunnen ze naast elkaar worden gebruikt, in tegenstelling tot een dualbootopstelling, waarbij voor het ene of het andere OS moet worden gekozen. VMware Workstation is beschikbaar voor Windows en Linux, en licenties beginnen bij zo'n 275 euro. VMWare heeft in versie 15.5.6 enkele kleine problemen verholpen.

Resolved Issues The quality of sound playback and recording through the emulated ES1371 sound device is degraded when compared to Workstation 15.5.2 Player and earlier versions. This issue is now resolved.

The Caps Lock, Num Lock and Scroll Lock keys and indicators behave erratically in a Linux virtual machine running on Workstation 15.5.5 Player. This issue is now resolved.