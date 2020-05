Versie 10.24 van FreeFileSync is uitgekomen. Met dit opensourceprogramma kan een back-up worden gemaakt of de inhoud van twee verschillende locaties worden gesynchroniseerd. Het is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, is niet afhankelijk van zaken als Java of een .Net Framework en is bovendien licht in gebruik. De Windows-installer bevat aparte 32bit- en 64bit-versies, en biedt ook de mogelijkheid om een portable versie te installeren. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in FreeFileSync version 10.24: Increased SFTP buffer sizes for faster upload/download

New %WeekDay%, %WeekDayName", and %MonthName% macros

Support Linux systems without lsb_release

Don't exclude desktop.ini by default

Merge error messages of failed error handling

Added ".DocumentRevisions-V100" to default exclude filter (macOS)

Fixed deletion error not reported during versioning

RealTimeSync: don't block when command fails with exit code > 0

Visualize error status in macOS Dock and Windows Superbar

Show error code constants on Windows Shell errors

Suppport ProFTPD with "MultilineRFC2228 on"

SFTP option to enable/disable zlib compression