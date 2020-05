Realix heeft versie 6.26 van HWiNFO32 en HWiNFO64 uitgebracht. Dit programma geeft een overzicht van de hardware in een Windows-pc. Ook kunnen de processor, het geheugen en de harddisk aan enkele eenvoudige prestatietests worden onderworpen. Daarnaast kunnen de waardes van de diverse sensors op het moederbord, de videokaart en de harde schijf worden uitgelezen. Het programma maakt statusrapporten die in tekst-, csv- of xml-formaat kunnen worden gegenereerd. In deze update zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Changes in HWiNFO32 & HWiNFO64 version 6.26: Enhanced sensor monitoring on MSI Z490 series.

Enhanced sensor monitoring on ASUS MAXIMUS XII series.

Enhanced sensor monitoring on GIGABYTE Z490/H470/H410/B460 series.

Added support of NZXT Kraken X53 and X63.

Added preliminary support of Navi21 and Navi22.

Enhanced sensor monitoring on MSI B460 and H410 series.

Added support of Alder Lake PCH.

Enhanced sensor monitoring on ASUS PRIME Z490-A, Z490-P, Z490-V and Z490M-PLUS.

Enhanced sensor monitoring on ASUS TUF GAMING Z490-PLUS.

Enhanced sensor monitoring on ASUS ROG STRIX Z490-A, Z490-E, Z490-F, Z490-H GAMING.

Enhanced sensor monitoring on ASUS ProArt Z490-CREATOR 10G.

Enhanced sensor monitoring on ASRock Z490 series.

Enhanced sensor monitoring on ASUS PRIME H470, TUF GAMING H470 and ROG STRIX H470 series.

Enhanced sensor monitoring on ASUS PRIME B460 and TUF GAMING B460 series.

Enhanced sensor monitoring on ASUS PRIME H410 series.

Enhanced power monitoring of NVIDIA GPUs.

Enhanced monitoring of AMD Renoir and Zen3 family.

Added monitoring of Corsair ONE GPU Cooler Coolant Temperature.