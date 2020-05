The Sleuth Kit is een collectie forensische tools die gebruikt kunnen worden om de harde schijf nader te bekijken. Het is mogelijk om verschillende verwijderde bestanden terug te halen of gedeeltelijk te bekijken. Autopsy is een grafische interface voor deze kit, en draait op Linux, macOS en Windows. Het wordt uitgegeven onder de Apache 2.0-licentie en is geschreven in Java. Voor meer informatie verwijzen we naar deze handleiding. De ontwikkelaars hebben een nieuwe versie uitgebracht met 4.15.0 als versienummer. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

New UI Features: Added Document view to File Discovery.

Expanded Context Content Viewer to show if an app accessed a file.

Added translation feature to Message Content Viewer.

Added waypoint type filter to the Geolocation viewer.

Added zoom feature to Indexed Text Content Viewer. New Ingest Modules Features: New GPX ingest module.

New Drone ingest module for DJI drones based on DatCon.

Create artifacts for files opened by Adobe Reader, Windows Media Player, Office Docs (Most Recently Used (MRU) and TrustRecords), 7Zip MRU, WinRAR MRU, Applets, Microsoft Management Console (MMC) via RegRipper. New Central Repository Features: Central Repository stores account IDs that were previously seen.

Central Repository is enabled by default to store past hashes. Feature to flag previously seen files is disabled by default. Other New Features: Multi-user cases can be created via command line Bug fixes: Prevent entire application from crashing when gstreamer crashes on videos.

Improve Geolocation viewer with large data sets.

Fix error with non-sector aligned reads on local disks.

Times from Recycle Bin files are now in timeline.

Validate timeline events and ignore events too far in the future.

Moved some database queries off of UI thread.

Remove hard coded sizes from UI that cause issues with other languages.



Autopsy 4.2, klik op de afbeelfing voor een grotere versie.