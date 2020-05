Versie 0.9.3 van Open Hardware Monitor is uitgekomen. Met dit opensource programma kan de hardware in een computer in de gaten worden gehouden. Ondersteuning is aanwezig voor een groot aantal monitoringchips die in moederborden, processors, videokaarten en harde schijven aanwezig zijn. De download is slechts 502KB groot en kan, opmerkelijk genoeg, worden gebruikt op Windows- en Linuxmachines. Voor gebruik op Linux is Mono nodig, op Windows is het programma afhankelijk van .Net. De changelog sinds versoe 0.9.1 ziet er als volgt uit:

Changes in version 0.9.3: Added support for multiple processor groups on Windows to display all cores of CPUs like the AMD Ryzen Threadripper 3990X.

Added fan control support for ITE IT8721F, IT8665E, IT8686E, IT8688E and IT879XE chips.

Added support for persisting and restoring the expanded state of the UI tree view.

Improved AMD GPU support.

Improved the AMD CPU and GPU labels. Changes in version 0.9.2: Added support for ADL (AMD Display Library) Overdrive8 GPU sensors (AMD Navi GPUs).

Added support for Intel CPUs with Comet Lake (06_A6H) microarchitecture.

Fixed an issue with the detection of ITE IT8655E, IT8665E and IT8686E super I/O chips.

Additional minor bug fixes.