Versie 0.9.6 van Open Hardware Monitor is uitgekomen. Met dit opensource programma kan de hardware in een computer in de gaten worden gehouden. Ondersteuning is aanwezig voor een groot aantal monitoringchips die in moederborden, processors, videokaarten en harde schijven aanwezig zijn. De download is nog geen 500KB groot en kan, opmerkelijk genoeg, worden gebruikt op Windows- en Linuxmachines. Voor gebruik op Linux is Mono nodig, op Windows is het programma afhankelijk van .Net. De changelog sinds versie 0.9.4 ziet er als volgt uit:

Release Version 0.9.6 Added AMD family 19h (Zen 3) CPU support. Release Version 0.9.5 Added a check to the application startup to verify that the .NET Framework 4.5 or later is installed.