Open Hardware Monitor is een opensource programma waarmee de hardware in een computer in de gaten gehouden kan worden. Ondersteuning is aanwezig voor een groot aantal monitoringchips die in moederborden, processors, videokaarten en harde schijven aanwezig zijn. De download is slechts 502KB groot en kan, opmerkelijk genoeg, worden gebruikt op Windows- en Linuxmachines. Voor gebruik op Linux is Mono nodig, op Windows is het programma afhankelijk van .Net. Na 3,5 jaar stilte zijn kort achter elkaar versies 0.9.0 en 0.9.1 uitgekomen en de changelog voor die versies zijn hieronder te vinden.

Release version 0.9.1 Improved the AMD family 17h (Ryzen) CPU support.

Additional minor bug fixes. Release Version 0.9.0 Added AMD family 17h (Ryzen) CPU support.

Added AMD family 16h model 30h (Puma) APU support.

Added support for Intel CPUs with Goldmont, Goldmont Plus, Cannon Lake, Ice Lake, Tremont and Tiger Lake microarchitecture.

Added support for Nuvoton NCT6792D, NCT6792D-A, NCT6793D, NCT6795D, NCT6796D, NCT6796D-R, NCT6797D and NCT6798D super I/O chips.

Added support for ITE IT8655E, IT8665E, IT8686E, IT8688E and IT8792E/IT8795E super I/O chips.

Added support for secondary ITE super I/O chips.

Added support for the Fintek F71878AD super I/O chip.

Added support for the ADL OverDrive6 and OverDrive Next APIs to read AMD GPU sensors.

Added support for power and PCIE throughput sensors on NVIDIA GPUs (NVML).

Improved the NVIDIA GPU sensor reading by extending the NVAPI support.

Added specific configurations for the following Gigabyte mainboards: Z390 M Gaming, Z390 AORUS ULTRA, Z390 UD and X570 AORUS MASTER.

Updated the mainboard manufacturer identification table.

Improved the Intel and Micron/Crucial SSD SMART attributes interpretation.

Fixed an issue with abandoned ISABus mutex locks.

Additional minor bug fixes.