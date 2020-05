Versie 13.2 van het cd-, dvd- en blu-ray-brandprogramma BurnAware is uitgekomen. Dit programma is beschikbaar in een Free-versie en in betaalde Premium- en Professional-edities, met prijzen van respectievelijk 20 en 40 dollar. Deze uitvoeringen hebben extra functionaliteit, zoals voor het kopiëren van schijfjes en het rippen van audio-cd's. Op deze pagina worden de verschillende edities tegen elkaar afgezet. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

New Features Option to save disc title in project file (*.bafl). Enhancements Improved file processing.

Improvements to HD tracks conversion.

Compatibility improvements for Windows 10.