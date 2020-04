Versie 5.8.0.4 van 7+ Taskbar Tweaker is uitgekomen, een versie die als bèta wordt aangeboden. Met dit programma kan de taakbalk van Windows 7 en hoger worden aangepast. Zo kan worden aangegeven welke programma's wel of niet worden gegroepeerd, kan de volgorde van items worden aangepast en kunnen verschillende schermen tegelijk geminimaliseerd of gesloten worden. In deze uitgave is onder meer ondersteuning toegevoegd voor de mei 2020 Update van Windows 10.

Changes in 7+ in Taskbar Tweaker version 5.8.0.4: Set the tweaker to run at startup when installed in silent mode.

Extended the always_show_tooltip advanced option to allow to always hide the tooltip.

Experimental support for Windows 10 build 19608.