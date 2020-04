Cisco heeft twee firmware-updates uitgebracht voor zijn Email Security Appliances, die afgekort worden tot ESA. De techniek stamt af van IronPort Systems, dat in 2007 door Cisco werd gekocht. Hoewel dat dus al meer dan een decennium geleden is, hoor je ook nog steeds de naam IronPort terugkomen voor deze appliances. Voor de ondersteunde upgrade paths is het raadzaam om de documentatie door te nemen of om contact op te nemen met Cisco's TAC. Verienummers zijn vastgezet op 13.5 en 12.5.2. De lijst met veranderingen ziet er als volgt uit:

Version 13.5



What’s New In This Release Integrating the Cisco Email Security Gateway with Cisco Advanced Phishing Protection cloud service

Improve Phishing Detection Efficacy using Service Logs

Improved Phishing Efficacy Changes in Behavior Changes to Passphrase Settings

Changes in alerts when database size limit is reached

Changes in Outbreak Filters for Spam Positive Messages What’s New In AysncOS 12.5.2



This release contains a number of bug fixes. Known Issues - Fixed Issues