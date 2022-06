JetBrains brengt verschillende ontwikkelomgevingen uit, zoals IntelliJ Idea gericht op Java, CLion gericht op C en C++, DataGrip gericht op sql en PhpStorm gericht op php. PhpStorm biedt on-the-fly-errorpreventie, autocompletion, coderefactoring en debugging, en kan ook overweg met html, css, Coffee- en JavaScript. Voor een overzicht van de mogelijkheden verwijzen we naar deze pagina. Voor het gebruik van PhpStorm is wel een licentie nodig. Voor zakelijk en thuisgebruik zul je daarvoor moeten betalen, maar als de software wordt gebruikt voor onderwijs of niet-commerciële opensourceprojecten, is de licentie gratis. JetBrains heeft PhpStorm 2020.1 en uitgebreide informatie daarover is op deze pagina te vinden. Dit is de aankondiging van die versie:

This major release includes out-of-the-box composer.json support, code coverage with PCOV and PHPDBG, PHPUnit toolbox, new inspections, quick-fixes, and refactorings, advanced grammar checker, and many more benefits.

If you have only a few minutes, watch the What’s New in 2020.1 video below to get a rundown of the major enhancements. If you have more time to spare, read this page for an overview of all the changes and things that you should know about this new version. Fasten your seat belts, though, as we have a ton of GIFs for you!