Versie 6.1.4 van TagScanner is uitgekomen. Met dit programma kan de muziekcollectie worden beheerd en georganiseerd. TagScanner heeft uitgebreide mogelijkheden om zowel bestandsnamen als tags aan te passen en is daarmee vergelijkbaar met programma's als Tag&Rename en MP3tag. Vrijwel alle bekende en minder bekende formaten worden ondersteund, waaronder mp3, ogg, wma, mp4, flac, ape, aac en wav. Informatie kan handmatig worden ingevoerd, uit de bestandsnaam worden gefilterd of uit een van de vele databases op internet worden getrokken. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Improved: Now you can use up to 10 nested scripting functions

Improved navigation with keyboard in some parts of interface Changed: Disc number no longer setted up to 1 for Discogs releases without separated medias Fixed: In some cases program removes trailing dots from filenames

Rare problems with scripting engine and values contained $ symbol Translation: Bulgarian