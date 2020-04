PowerDNS is een dns-server met een database als backend, waardoor het beheer van een groot aantal dns-entries op een gemakkelijke manier kan plaatsvinden. De ontwikkelaars hebben eerder besloten om de twee delen waaruit PowerDNS bestaat, een recursor en een authoritative nameserver, apart uit te geven, zodat ze sneller en gerichter een nieuwe versie kunnen uitbrengen, aldus de ontwikkelaars. De authoritative nameserver zal alleen antwoorden op een dns-look-up als hij betrekking heeft op de domeinen waarvoor hij verantwoordelijk is. De ontwikkelaars hebben PowerDNS Authoritative Server 4.2.2 uitgebracht met de volgende aankondiging:

PowerDNS Authoritative Server 4.2.2 Released



This release fixes issues in the IXFR receive code, improves cache management, and corrects a few other small things. If you use IXFR, please read the upgrade notes carefully.



Please see the changelog for more details.



The tarball (signature) is available at downloads.powerdns.com and packages for CentOS 6 and 7, 8, Debian Stretch and Buster, Ubuntu Xenial and Bionic are available from repo.powerdns.com.



Please send us all feedback and issues you might have via the mailing list, or in case of a bug, via GitHub.