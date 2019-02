PowerDNS is een dns-server met een database als backend, waardoor het beheer van een groot aantal dns-entries op een gemakkelijke manier kan plaatsvinden. De ontwikkelaars hebben eerder besloten om de twee delen waaruit PowerDNS bestaat, een recursor en een authoritative nameserver, apart uit te geven, zodat ze sneller en gerichter een nieuwe versie kunnen uitbrengen, aldus de ontwikkelaars. De authoritative nameserver zal alleen antwoorden op een dns-look-up als hij betrekking heeft op de domeinen waarvoor hij verantwoordelijk is. De ontwikkelaars hebben PowerDNS Authoritative Server 4.1.6 uitgebracht. De veranderingen van deze uitgave zien er als volgt uit:

Bug Fixes Prevent more than one CNAME/SOA record in the same RRset.