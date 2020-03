Versie 6.1.3 van TagScanner is uitgekomen. Met dit programma kan de muziekcollectie worden beheerd en georganiseerd. TagScanner heeft uitgebreide mogelijkheden om zowel bestandsnamen als tags aan te passen en is daarmee vergelijkbaar met programma's als Tag&Rename en MP3tag. Vrijwel alle bekende en minder bekende formaten worden ondersteund, waaronder mp3, ogg, wma, mp4, flac, ape, aac en wav. Informatie kan handmatig worden ingevoerd, uit de bestandsnaam worden gefilterd of uit een van de vele databases op internet worden getrokken. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 6.1.3: New: Number of elements in each group now displayed on group's title bar

New: Scripting function $substr(x,a,b)

Improved: Internal player now considers if the file list is filtered

Improved: Editor now preserve fields values while toggling Transformations

Improved: Additional checks on corrupted FLAC files to prevent hanging

Changed: ALBUMARTIST placeholder no longer use ARTIST value if own value is empty

Updated export scripts

Updated playback engine

Translation: German, Italian