De eerste update voor versie 11.3 van FreeNAS is uitgekomen. Met deze software kan een in het netwerk opgenomen computer als network attached storage worden ingezet. Met behulp van plug-ins kan extra functionaliteit worden toegevoegd. Het geheel is gebaseerd op FreeBSD en voorzien van een overzichtelijke webinterface. Meer informatie over de mogelijkheden van FreeNAS kan op deze pagina worden gevonden.

FreeNAS versie 11.3 bevat onder meer een verbeterde replicatie engine die tot wel tien keer beter presteert, er is een access control list-manager waarmee vanuit de interface smb-shares aangemaakt kunnen worden en er is een repository voor communityplug-ins. De complete releasenotes voor deze uitgave kunnen op deze pagina worden gevonden; de releasenotes voor deze update zien er als volgt uit:

iXsystems is pleased to release FreeNAS 11.3-U1! This is the first maintenance release of 11.3 with nearly one hundred fixes and improvements for both FreeNAS and the upcoming TrueNAS 11.3 release train. You’ll find numerous improvements to the snapshot, replication, and directory service features, improved support for encrypted pools, an update to Samba to address CVE-2019-14907, and many other visual or help text refinements throughout the UI. Here are a few other highlights of this release: