2Brightsparks heeft versie 9.3.3.0 uitgebracht van SyncBackFree. Dit programma is de eenvoudigste en daarmee meteen ook de gratis uitvoering van de back-upsoftware die dit bedrijf in de aanbieding heeft. Naast back-ups maken kan SyncBackFree data synchroniseren. Dit kan naar een locatie op dezelfde of een andere schijf, of naar een ander medium, zoals een cd-rw of usb-stick, of naar een ftp-server of ziparchief. Naast deze gratis uitvoering zijn er ook SyncBackSE en SyncBackPro, die voor respectievelijk 45 en 62 euro extra functionaliteit bieden. De changelog voor deze uitgave is hieronder te vinden:

Updated: Much faster sorting (and loading) of the Differences window results Fixed: When using multi-threaded scanning, and WeOnlyDo FTP engine, it may fail to download or upload files to root folder

When using WeOnlyDo FTP, the create date and time may be wrong

(Pro): Error message displayed when switching from FTP to SFTP and already have a key file selected

History->Detailed list blank if monitor DPI over 100% and default columns not used

Debug flushing setting not saved on Technical Support Wizard

SSL/TLS error when sending email