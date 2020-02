NTWind Software heeft versie 5.2.1 van WinSnap uitgebracht. Met dit programma is het mogelijk om screenshots in Windows te maken. Ook kunnen verschillende vensters en opengeklapte pull-down-menu's worden vastgelegd. Verder kunnen er bewerkingen op de afbeeldingen worden uitgevoerd, zoals het toevoegen van een schaduw of een watermerk, en het aanpassen van helderheid en kleuren. De download is klein en een levenslange licentie kost dertig dollar. Sinds versie 5.1.4 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changelog for WinSnap v5.2.1: Updated languages: Chinese, Danish, Dutch, Korean, Slovenian, Spanish, Ukrainian

Updated Italian and Slovenian translations for installer

Fixed installer for Surface Pro X and ARM64 architecture

Some other minor improvements and bug fixes Changelog for WinSnap v5.2.0: Black and Silver themes from v4 are back again!

Black theme is default now for new installations

Interface icons replaced with colorful versions

Flat Auto-Save, Auto-Copy and preset buttons

Renamed exe file for 64-bit version to WinSnap.exe

Fixed default message box caption for 64-bit version

Removed "Enter License Key" button from the yellow bar

Some other minor improvements and bug fixes Changelog for WinSnap v5.1.7: Added ability to capture menus in Chrome-based apps

Added Italian language to WinSnap installer

Some other minor improvements and bug fixes Changelog for WinSnap v5.1.6: Added new filename templates with advanced date/time variables

Some other minor improvements and bug fixes Changelog for WinSnap v5.1.5: Added TAB key navigation for hotkey controls in Settings

Some other minor improvements and bug fixes