Versie 2.6.3 LosslessCut is uitgekomen. LosslessCut is een opensource en cross-platform programma waarmee stukken uit video's kunnen worden geknipt. Dit doet het zonder dat de video's worden gedecodeerd en weer gecodeerd, dus het werkt snel en zonder verlies van kwaliteit. Het is ideaal om minder interessante delen uit geschoten beelden van actioncamera's of drones te verwijderen. Ook is het mogelijk om jpg-afbeeldingen van scenes van de video te maken. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in version 2.6.3 Sign OSX build and switch to GitHub Actions