Versie 1.9.9.0 van Universal USB Installer is uitgekomen. Met dit Windows-programma kunnen de installatie-iso's van een groot aantal Linux-distributies op een usb-stick geplaatst worden. Daardoor hoeven ze niet meer eerst op een cd of dvd gebrand te worden; de installatie kan vanaf de zelfstartende usb-stick worden uitgevoerd. Ondersteuning is aanwezig voor een groot aantal distributies, van de bekendste tot enkele zeer obscure. Ook kan een gedeelte van de usb-stick als persistent geheugen worden gebruikt, zodat wijzigingen en persoonlijke bestanden opgeslagen kunnen worden, wat normaal gesproken niet mogelijk is bij een live-cd. Sinds versie 1.9.8.5 zijn de volgende veranderingen doorgevoerd:

Changes in version 1.9.9.0: Update to support Clear Linux and Pop OS. Changes in version 1.9.8.9: Update to support Skywave Linux, and newer Knoppix.

Correct Ubuntu based persistent conditional statements. Changes in version 1.9.8.8: Update to support newer Archbang, ArchLinux, Manjaro, Dr.Web, and AntiX.

Add support for KaOS, Pop OS, Bionic Pup, Emmabuntus, and MX Linux. Changes in version 1.9.8.7: Update to support initrd boot option for newer Ubuntu based distributions when USB drive is formatted NTFS.

Add persistence option to Kodachi entry. Changes in version 1.9.8.6: Include ability to see which Disk the drive letter of volume/partition is on.

Improve DiskWipe option – rescan during Diskpart before creating a new partition.