Er is een nieuwe stabiele uitgave van irc -client mIRC verschenen. Met dit programma is het mogelijk om via verschillende kanalen en servers met elkaar te chatten, maar ook om via 'direct client-to-client' bestanden naar elkaar te sturen. Verder kunnen scripts worden gedraaid om bijvoorbeeld het beheren van kanalen eenvoudiger te maken. De irc-server van Tweakers draait op irc.tweakers.net, met #tweakers.net als het officiële kanaal en een groot aantal andere kanalen die dienstdoen als thuishaven voor de hardware- en softwarefanaat. Een overzicht van alle beschikbare kanalen kan via het commando /list worden opgevraagd. Via die lijst kan snel het gewenste kanaal worden gevonden. Sinds versie 7.56 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

This is a small update that addresses a number of issues reported by users since the last release. It includes improvements, changes and fixes to a number of features, including:

Added Auto-Color nickname option to nick color list

Updated OpenSSL library to v1.1.1d

Updated channel mode parsing and display based on CHANMODES token

Added support for IRCv3 message-tags token and msgid feature

Fixed DCC trust user list autoget bug

Updated CA root certificates cacert.pem file

Changed SSL hostname validation to allow multi-label wildcards

Changed /dns to show all resolved IP addresses for a hostname

Fixed script #group parsing bug for invalid group definitions

Updated several features to be DPI aware

Fixed OpenSSL issue that was causing R6034 error on startup for some users.

Updated OpenSSL library to v1.1.1c.

Changed /url, /run, and other features to use alternative method to open links.

Fixed STS/SSL server/port parsing bug.

Fixed handling of 64bit timestamp value for several features.

Changed $crc() to use larger read buffer with files to improve speed.

Fixed script parser bug that caused binary variables to be unset in some contexts.

For a more detailed list of recent changes, please see the whatsnew.txt file.