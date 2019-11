Versie 15.0 van TeamViewer is verschenen. Met dit programma kunnen andere computers via een veilige vpn-verbinding op afstand worden beheerd. TeamViewer is gratis voor niet-commercieel gebruik en wordt ontwikkeld voor Windows, Linux, macOS, iOS en Android. In versie 15 zien we onder meer verbeteringen in de geluidskwaliteit, is het eenvoudiger gemaakt om het updatebeleid aan te passen en is ondersteuning voor Windows 10 1909 toegevoegd.

Improvements Improved quality for audio transmission within a remote control connection and within a TeamViewer meeting.

Simplified and clearer choices in the Advanced Options to define the automatic update behavior of the client.

to define the automatic update behavior of the client. TeamViewer is now fully compatible on Windows 10 v19H2 (November 2019 update).