AMD heeft een nieuwe update van zijn Radeon Software Adrenalin Edition-drivers uitgebracht. De drivers zijn alleen geschikt voor de HD 7730(M) en hoger, de HD 8570 en hoger, en de kaarten uit de R5-, R7- R9- en RX-series. Voor de nieuwste generatie kaarten worden van Windows alleen versies 7 en 10 ondersteund. Ook biedt AMD geen 32bit-drivers meer aan. In deze uitgave treffen we ondersteuning aan voor de spellen Call of Duty: Modern Warfare, The Outer Worlds en de early access van Chernobylite, en zijn er natuurlijk ook weer diverse problemen verholpen.

Support For Call of Duty: Modern Warfare With ultra presets on the Radeon RX 5700 XT, achieve up to 18% better performance playing Call of Duty: Modern Warfare with Radeon Software Adrenalin 2019 edition 19.10.2 than with Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.10.1.

The Outer Worlds With very high presets on the Radeon RX 5700 XT, achieve up to 8% better performance playing The Outer Worlds with Radeon Software Adrenalin 2019 edition 19.10.2 than with Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.10.1.

Chernobylite Early Access Fixed Issues Launching League of Legends may cause the display to remain blank for a few seconds.

Radeon Chill may create an incorrect registry entry when enabled or disabled.

Borderlands 3 may experience an application hang after running the in-game benchmark or changing resolutions.

Flicker may be experienced while playing media in Movies and TV application when using some displays connected via USB Type-C.

Some Radeon RX Vega and Radeon RX 5700 series graphics products may intermittently experience a thread stuck crash or TDR when there is a high GPU load active. Known Issues The Outer Worlds may experience character models being rendered incorrectly on the inventory screen.

Radeon RX 5700 series graphics products may experience stutter in some games at 1080p and low game settings.

Performance Metrics Overlay may cause stutter or screen flashing on some applications.

Radeon RX 5700 series graphics products may experience display loss when resuming from sleep or hibernate when multiple displays are connected.

Toggling HDR may cause system instability during gaming when Radeon ReLive is enabled.

Stutter may be experienced when Radeon FreeSync is enabled on 240hz refresh displays with Radeon RX 5700 series graphics products.

AMD Radeon VII may experience elevated memory clocks at idle or on desktop.