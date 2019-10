Versie 2.0.6.9 van YUMI is uitgekomen. YUMI staat voor Your Universal Multiboot Installer en is een Windows-programma waarmee de installatie-iso's van een groot aantal Linux-distributies op een usb-stick geplaatst kunnen worden. Daarnaast is er ondersteuning voor Windows-installatie-cd's, antivirus-rescue-cd's en andere tools. Daardoor hoeven die niet meer eerst op een cd of dvd gebrand te worden, maar kan de installatie vanaf de zelfstartende usb-stick worden uitgevoerd. Wat YUMI onderscheidt, is dat er verschillende iso's kunnen worden toegevoegd, die als keuzes in een bootmenu terechtkomen. Sinds versie 2.0.6.7 zijn de volgende veranderingen doorgevoerd:

Changes in version 2.0.6.9: Quick update to support newer Zorin OS. Changes in version 2.0.6.8: Update to support Ubuntu Budgie Deepin Linux Slackel

Update Archlinux boot method Knoppix link