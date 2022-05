Versie 2.0.8.3 van YUMI is uitgekomen. YUMI staat voor Your Universal Multiboot Installer en is een Windows-programma waarmee de installatie-iso's van een groot aantal Linux-distributies op een usb-stick geplaatst kunnen worden. Daarnaast is er ondersteuning voor Windows-installatie-cd's, antivirus-rescue-cd's en andere tools. Daardoor hoeven die niet meer eerst op een cd of dvd gebrand te worden, maar kan de installatie vanaf de zelfstartende usb-stick worden uitgevoerd. Wat YUMI onderscheidt, is dat er verschillende iso's kunnen worden toegevoegd, die als keuzes in een bootmenu terechtkomen. Sinds versie 2.0.7.5 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Version 2.0.8.3: Moved persistent file creation back to local drive when using NTFS format (You'll need to make sure you have enough empty space to store the persistent file locally while it is being created).

Created additional checkpoints for drive selection. Version 2.0.8.2: Added checkpoint for Ubuntu partnew non-persistent menu entry. Version 2.0.8.1: Added back support for casper persistence on NTFS.

Updated Grub4Dos version. Now using Nullsoft Scriptable Install System compiler version 3. Version 2.0.8.0: Added support back for older Ubuntu and Linux Mint casper-rw persistence.

Limited max persistence file size creation for NTFS partitions to 20GB. Version 2.0.7.9: Updated to use newer method for Rescatux. Version 2.0.7.8: Fixed several links (still more to check). Updated to support newer Android-x86 and pmagic_2020_10_12.iso. Version 2.0.7.7: Moved casper writable file creation to occur on USB. Implemented a fix to check for NTFS format before copying over ISO files larger than 4GB.

Added Other OS entry for Sergei Strelec. Version 2.0.7.6: Updated to support Ubuntu 20.10 Groovy Gorilla and derivatives.

Also changed System Rescue CD to System Rescue.