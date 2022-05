Versie 2.0.7.2 van YUMI is uitgekomen. YUMI staat voor Your Universal Multiboot Installer en is een Windows-programma waarmee de installatie-iso's van een groot aantal Linux-distributies op een usb-stick geplaatst kunnen worden. Daarnaast is er ondersteuning voor Windows-installatie-cd's, antivirus-rescue-cd's en andere tools. Daardoor hoeven die niet meer eerst op een cd of dvd gebrand te worden, maar kan de installatie vanaf de zelfstartende usb-stick worden uitgevoerd. Wat YUMI onderscheidt, is dat er verschillende iso's kunnen worden toegevoegd, die als keuzes in een bootmenu terechtkomen. Sinds versie 2.0.7.0 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in YUMI version 2.0.7.2: Support Ubuntu's "writable" casper persistence file label. Changes in YUMI version 2.0.7.1: Update to support Q4OS, Rescuezilla, and newer Memtest86+ 5.31.

Correct grub partition 4 Warning to read "Fourth partition table entry is not empty".