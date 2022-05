Versie 2.0.9.0 van YUMI is uitgekomen. YUMI staat voor Your Universal Multiboot Installer en is een Windows-programma waarmee de installatie-iso's van een groot aantal Linux-distributies op een usb-stick geplaatst kunnen worden. Daarnaast is er ondersteuning voor Windows-installatie-cd's, antivirus-rescue-cd's en andere tools. Daardoor hoeven die niet meer eerst op een cd of dvd gebrand te worden, maar kan de installatie vanaf de zelfstartende usb-stick worden uitgevoerd. Wat YUMI onderscheidt, is dat er verschillende iso's kunnen worden toegevoegd, die als keuzes in een bootmenu terechtkomen. Sinds versie 2.0.8.3 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Version 2.0.9.0: Update to extract and run AmogOS with persistence from a directory. Version 2.0.8.9: Update to support AmogOS. Version 2.0.8.8: Allow running from earlier; I.E Windows 7 versions.

Moved checkpoint to prevent NTFS format and Wipe options from displaying if OS is not at least Windows 8. Version 2.0.8.7: Set to show Local Drives in addition to USB Drives.

Include an additional confirmation prompt before proceeding to Wipe and or Format.

implemented a checkpoint to prevent YUMI from running if not at least Windows 8. Version 2.0.8.6: Updated to support Linux CNC.

Also corrected Super Grub2 Disk entry. Version 2.0.8.5: Set to show USB removable media only.

As a result, devices listed as local (fixed) disks are no longer displayed. Version 2.0.8.4: Removed some distros that are no longer in development.

Also fixed several broken links.