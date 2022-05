Ventoy is een opensourceprogramma waarmee zelfstartende USB-sticks kunnen worden gemaakt. De manier waarop het dat doet, is echter anders dan vergelijkbare tools. De USB-stick hoeft slechts eenmaal geprepareerd te worden en daarna kunnen net zoveel ISO-bestanden op de stick geplaatst worden als er vrije ruimte is. Ventoy maakt zelf automatisch een bootmenu aan voor de aanwezige ISO-bestanden. Ondersteuning is aanwezig voor zowel UEFI- als legacy-boot en het is getest met meer dan 725 verschillende ISO-bestanden. Hieronder is de changelog voor deze uitgave te vinden.

Changes Compatibility improvement for some WinPE

Optimization for booting SUSE/openSUSE

Fixed the boot issue for "StorageCraft Recovery Environment" ISO in UEFI mode (#1034)

languages.ini update