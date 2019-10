Versie 12.7 van het cd-, dvd- en blu-ray-brandprogramma BurnAware is uitgekomen. Dit programma is beschikbaar in een Free-versie en in betaalde Premium- en Professional-edities, met prijzen van respectievelijk 20 en 40 dollar. Deze uitvoeringen hebben extra functionaliteit, zoals voor het kopiëren van schijfjes en het rippen van audio-cd's. Op deze pagina worden de verschillende edities tegen elkaar afgezet. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Enhancements Updated verification method in Verify Tool.

Improved support of M-Disc and BD XL media types.

Improvements to user interface and program performance.

Improvements to command line support.

Improved support of latest Windows 10 revision. Bug Fixes Resolved issue with non-direct disc copying.