Realix heeft versie 6.12 van HWiNFO32 en HWiNFO64 uitgebracht. Dit programma geeft een overzicht van de hardware in een Windows-pc. Ook kunnen de processor, het geheugen en de harddisk aan enkele eenvoudige prestatietests worden onderworpen. Daarnaast kunnen de waardes van de diverse sensors op het moederbord, de videokaart en de harde schijf worden uitgelezen. Het programma maakt statusrapporten die in tekst-, csv- of xml-formaat kunnen worden gegenereerd. In deze update zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Changes in HWiNFO32 & HWiNFO64 version 6.10: Fixed reporting of ES/Production stage for some Zen2 CPUs.

Fixed measuring of BCLK for some Intel CPUs under Windows 7.

Added reporting of CPU High Temperature Clock Limit for AMD Zen2 family.

Added reporting of CPU Automatic Overclocking Offset for AMD Matisse family.

Added a new (more reliable) method for measuring BCLK on AMD Matisse systems.

Added monitoring of Memory Controller Clock (UCLK) for AMD Zen family.

Added preliminary support of Intel Elkhart Lake.

Fixed reporting of NVMe capacity when LBA data size > 512B.

Added reporting of CPU Thermal Trip Limit and HTC Temperature Limit for AMD Zen.

Updated reporting of CPU VDD and SoC SVI2 current/power on some MSI mainboards.

Added monitoring of per-CCD Tdie temperatures for AMD Zen2.

Improved support of several legacy (ISA, VLB) (S)VGA adapters.

Fixed reporting of GPU fan RPM on AMD Navi.

Added monitoring of voltage, current and power of EVGA RTX 20-series ICX GPUs.