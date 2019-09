RawTherapee is een opensource-fotobewerkingsprogramma en richt zich op het bewerken van onbewerkte fotobestanden. Naast deze zogenaamde raw-bestanden kan het ook overweg met jpeg, bmp, tiff en png. De originele foto wordt nooit aangetast, alle bewerkingen vinden plaats in het geheugen en worden pas weggeschreven wanneer de foto wordt geëxporteerd. Voor een overzicht van de mogelijkheden verwijzen we naar deze pagina op RawPedia. Versie 5.7 is uitgekomen en de aankondiging daarvan ziet er als volgt uit:

Film Negative tool, for easily developing raw photographs of film negatives.

Support for reading “rating” tags from Exif and XMP, shown in the File Browser/Filmstrip using RawTherapee’s star rating system.

Hundreds of bug fixes, speed optimizations and raw format support improvements.

RawTherapee and other open-source projects require access to sample raw files from various camera makes and models in order to support those raw formats correctly. You can help by submitting raw files to RPU: https://raw.pixls.us/