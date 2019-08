Realix heeft versie 6.10 van HWiNFO32 en HWiNFO64 uitgebracht. Dit programma geeft een overzicht van de hardware in een Windows-pc. Ook kunnen de processor, het geheugen en de harddisk aan enkele eenvoudige prestatietests worden onderworpen. Daarnaast kunnen de waardes van de diverse sensors op het moederbord, de videokaart en de harde schijf worden uitgelezen. Het programma maakt statusrapporten die in tekst-, csv- of xml-formaat kunnen worden gegenereerd. In deze update zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Changes in HWiNFO32 & HWiNFO64 version 6.10: Enhanced sensor monitoring on ASUS CROSSHAIR VIII series.

Added monitoring of AMD X570 chipset temperature.

Enhanced sensor monitoring on ASUS PRIME X570 and TUF X570 series.

Enhanced sensor monitoring on ASUS Pro WS X570-ACE.

Added NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER, 2070 SUPER and 2080 SUPER.

Added monitoring of Infineon XDPE10281 on GPU (Galax RTX 2080 Ti HOF).

Enhanced sensor monitoring on ASRock X570 series.

Enhanced sensor monitoring on ASUS ROG STRIX B365-F and STRIX B365-G.

Added reporting of Favored Cores List for Intel CPUs.

Several minor improvements and bugfixes.

Preliminary sensor monitoring enhancements for ASUS ROG ZENITH II and X590 series.

Added ability to show custom sensors.