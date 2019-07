Er zijn verschillende programma's om computers op afstand te besturen. TightVNC is zo'n programma en, zoals de naam al aangeeft, maakt het gebruik van VNC. 'Tight' slaat op het gebruik van compressie, waardoor het programma ook goed presteert over trage verbindingen. TightVNC is geschikt voor Windows 2000 en hoger, Windows 9x/NT- en Linux-gebruikers kunnen versie 1.3.10 gebruiken. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Server for Windows: Implemented an adaptive algorithm for improving image quality by re-transmitting static screen areas using lossless compression.

Added option to disable screen reading through Direct3D API.

Fixed lockup after execution of the command -controlservice –sharewindow.

Fixed slowdown while copying screen data through Direct3D API in multi-monitor configurations.

Fixed slowdown while searching video windows by a class name.

Fixed a descriptor leak (low severity). Viewer for Windows: Fixed incorrect character transmission in Swedish keyboard layout.

Added new -logpath command line option.