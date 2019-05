Apple heeft een update voor versie 12.3 van iOS uitgebracht. Apple iOS is het besturingssysteem voor de iPhone, de iPod touch en de iPad. Versie 12 van iOS kan alleen op de iPhone 5s, iPad mini 2 en zesde generatie iPod touch of nieuwer worden geïnstalleerd. In versie 12 heeft Apple ingezet op het verbeteren van de prestaties, wat met name op oudere hardware goed is te merken. Verder kunnen gebruikers inzicht krijgen in het gebruik van hun apparaat. Nieuw in versie 12.3 is onder meer ondersteuning van televisies met AirPlay 2 en een nieuwe Apple TV-app. Deze update moet verder enkele problemen verhelpen.

Neer over iOS 12.3.1

iOS 12.3.1 bevat probleemoplossingen voor je iPhone en iPad: Oplossingen voor problemen in Berichten waarbij er berichten van onbekende afzenders in je gesprekslijst konden worden weergegeven, ook al was 'Filter onbekende afzenders' ingeschakeld

Oplossing voor een probleem dat ervoor kon zorgen dat de koppeling 'Meld reclame' niet werd weergegeven in berichtenreeksen van onbekende afzenders