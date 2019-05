Versie 7.7 van Notepad++ is uitgekomen. Deze uitgebreide teksteditor heeft diverse mogelijkheden die vooral voor programmeurs handig zijn, zoals syntax-highlighting voor onder andere C, C++, Java, html, xml en php. Ook biedt het programma de mogelijkheid om meer dan één document tegelijk te bewerken of één document op twee verschillende plaatsen te onderhouden. Wie de nieuwste versie wil gebruiken, moet deze zelf downloaden. De ingebouwde updater van Notepad++ biedt updates namelijk pas een week na hun verschijnen aan, om eventuele ernstige bugs nog te kunnen oplossen. Sinds versie 7.0 is er ook een 64bit-uitvoering van het programma. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Notepad++ v7.7 new feature & bug-fixes: Continue Microsoft binary code signing thanks to the offer from DigiCert (again).

Upgrade Scintilla from v3.56 to v4.14.

Fix a regression of memory issue while reloading a file.

Fix cursor flickering problem after double clicking on URL.

Make Python files default to using spaces instead of tabs.

Add "Count in selection" option in Find dialog.

Add Ctrl + R shortcut for "Reload from disk" command.

Fix '\' display problem in CSS while using themes (Remove Batang font for CSS tags).

Fix crash while right clicking on DocSwitcher's column bar.

Fix all plugins being removed problem while Plugin Admin romoves an old plugin (of old system).