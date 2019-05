Versie 4.3 van Pi-hole is uitgekomen. Pi-hole is een advertising-aware dns- en webserver bedoeld om te draaien op een Raspberry Pi in het netwerk. Als op de router naar Pi-hole wordt verwezen voor dns-afhandelingen, zullen alle apparaten binnen het netwerk er automatisch gebruik van maken zonder dat er instellingen moeten worden aangepast. Vervolgens worden advertenties niet meer opgehaald, waardoor pagina's sneller laden. In potentie kan er ook malware mee buiten de deur worden gehouden. Voor meer informatie verwijzen we jullie door naar de uitleg en video's op deze pagina, of deze handleiding van Tweaker jpgview. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New Download database of mac vendors for use by the web interface network table #2587

Add git status and diff to debug log #2640 Tweaks Warn user during update if FTL is on a custom branch #2659

Store list of pre-configured DNS servers for both installer and web usage #2593

Use curl instead of openssl for debug upload. #2647

Add a link to the documentation on FTL privacy levels during install #2696 Fixes Misc. installer fixes #2621

Improve support for using HTTPS on the block page #2637

Fix uninstalling when lighttpd was not installed #2674

Don't fail when trying to detect OS architecture on RPM-based systems #2646

Fix Query List script returning commented out domains #2688

Show $UPDATE_PKG_CACHE content in error message. #2718

Fix teleporter backup file extension #2717

Fix incorrect adlist query when an adlist is blocked during gravity #2735

Pi-hole Debug - tricorder upload function calls #2733