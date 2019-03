Versie 6.0.34 van TagScanner is uitgekomen. Met dit programma kan de muziekcollectie worden beheerd en georganiseerd. TagScanner heeft uitgebreide mogelijkheden om zowel bestandsnamen als tags aan te passen en is daarmee vergelijkbaar met programma's als Tag&Rename en MP3tag. Vrijwel alle bekende en minder bekende formaten worden ondersteund, waaronder mp3, ogg, wma, mp4, flac, ape, aac en wav. Informatie kan handmatig worden ingevoerd, uit de bestandsnaam worden gefilterd of uit een van de vele databases op internet worden getrokken. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Improved: 'Remixed by' internal field are now may be mapped to REMIXEDBY or MIXARTIST (Traktor Pro) tag field

'Open file location' command works more clearly and don't create additional explorer.exe instances Fixed: Calculation of duration for files with several ID3v2 tags

Not all placeholders available in Export scripts

Case change feature failed on some locales Translation: Bulgarian