Er is een bètaversie van 7+ Taskbar Tweaker uitgekomen. Dit programma maakt het mogelijk om de taakbalk van Windows 7 en hoger geheel naar eigen smaak aan te passen. Zo kan het seconden weergeven in de klok, grotere pictogrammen op de taakbalk tonen, kan worden aangegeven welke programma's wel of niet worden gegroepeerd en kan de volgorde van items worden aangepast. In deze uitgave is onder meer een probleem met een specifieke update voor Windows 10 versie 1809 verholpen.

Changes in 7+ in Taskbar Tweaker version v5.6.0.4: Fixed the incompatibility caused by update KB4482887 of Windows 10 version 1809. Changes in 7+ in Taskbar Tweaker version v5.6.0.3: Fixed the crash caused by update KB4480977 when the w10_large_icons advanced option is enabled. Changes in 7+ in Taskbar Tweaker version v5.6.0.2: Added Mouse Button Control and Keyboard Shortcuts advanced commands to manipulate the active window - restore, minimize, maximize, close.

Added the show_labels advanced option, which allows to override the system settings to hide/show labels.

Fixed an issue when sometimes a maximized window could become unmaximized when scrolling to restore it from a minimized state.

Fixed blurry icons on DPI change when using the w10_large_icons advanced option. Changes in 7+ in Taskbar Tweaker version v5.6.0.1: Fixed a possible explorer crash upon system shutdown.