Versie 4.2.2 van Pi-hole is uitgekomen. Pi-hole is een advertising-aware dns- en webserver bedoeld om te draaien op een Raspberry Pi in het netwerk. Als op de router naar Pi-hole wordt verwezen voor dns-afhandelingen, zullen alle apparaten binnen het netwerk er automatisch gebruik van maken zonder dat er instellingen moeten worden aangepast. Vervolgens worden advertenties niet meer opgehaald, waardoor pagina's sneller laden. In potentie kan er ook malware mee buiten de deur worden gehouden. Voor meer informatie verwijzen we jullie door naar de uitleg en video's op deze pagina, of deze handleiding van Tweaker jpgview. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Pi-hole FTL v4.2.2 Fixes / Tweaks Greatly simplify the overTime data structure as some users observed instabilities with the shared memory that has been introduced in FTL v4.2. This release fixes #496 Pi-hole Core v4.2.2 Tweaks / Fixes Make sure the run directory is emptied when starting pihole-FTL . If there are leftovers from previous pihole-FTL instances, we might get FTL crashes as the system prevents us from reading/writing to the shared memory objects if they are owned by a different user (e.g., root ) #2626