Versie 6.1.10 van Postbox is uitgekomen en inmiddels is er ook al een update met kleine verbeteringen verschenen. Postbox is een e-mailclient voor Windows en macOS, die zijn oorsprong heeft in Mozilla's Thunderbird. Het heeft uitgebreide mogelijkheden, zoals een gemeenschappelijke inbox voor verschillende e-mailaccounts, quick reply, signatures en het openen van mails in tabs. Daarnaast heeft het een uitgebreide contactmanager en veel zoekmogelijkheden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in Postbox version 6.1.10 Improved the display of the preview pane when zooming

Changed the default text color for signatures from grey to black

Added message count to the menu bar on Windows

We now prevent the contents of large text files (.txt, .xml, .csv, etc.) from displaying inline to speed up message display

Clean up of Contacts Card when using Dark Mode on Windows

Fix that allows Play Sound filter action to display sound file name

Several fixes to Global Filters when saving, editing, or renaming