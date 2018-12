Versie 3.28 van EMDB is uitgekomen en wegens een kleine fout is er ook al een opvolger verschenen. EMDB, wat staat voor Eric's Movie Database, is een gratis programma waarmee een filmcollectie kan worden beheerd. Hoewel de download slechts 3,5MB groot is, beschikt het programma over uitgebreide functionaliteit. Zo kan relevante informatie van onlinedatabases als IMDb, MovieMeter, TMDb en TheTVDB worden opgehaald, kan worden bijgehouden welke films uitgeleend zijn en kunnen films die op de harde schijf staan direct vanuit het programma gestart worden. EMDB kan worden gebruikt in diverse talen, waaronder het Nederlands. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

EMDB V3.28 released HTML templates: Updated the ResponsiveRed and DarkComfort HTML templates

Database: Fixed Remove Unused Directors and Remove Unused Writers still removed one entry if all were in use.

Database: Changed the database format to JSON. Filesize is a bit bigger, loading a bit slower but way more stable and extendable (and better readable).

Sorting: Added sorting by Date Seen.

Clipboard: Copy / Pasting movies did not include the 2 custom fields.

Database: Improved storing TV Series seasons.

User Interface: Improved displaying TV Series seasons.

Translations: Updated the Arabic, German, Czech, Spanish, Slovenian and Dutch translations.